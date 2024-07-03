Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Внутренний футбольный турнир «OLEY Cup», который Yelo Bank организует уже третий год подряд, запомнился не менее яркими моментами, чем проходящий чемпионат Европы. В турнире приняли участие 13 команд, которые провели 39 захватывающих игр. Трехмесячное противостояние завершилось финальными играми на прошлой неделе.

В борьбе за третье место команды «Банкир Леверкузен» и «Эльмлер» продемонстрировали напряженную игру, в результате которой победила команда «Эльмлер». Затем в финале команды «Гарадаг» и «Финансы» выясняли, кто станет чемпионом. Команда «Гарадаг» одержала блестящую победу, став чемпионом турнира «OLEY Cup 2024». Победители получили кубки, медали и денежные призы.

Стоит отметить, что Yelo Bank придает большое значение спорту повышению командного духа среди своих сотрудников.

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