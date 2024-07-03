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Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июля 2024 11:08 (UTC +04:00)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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БАКУ /Trend/ - Внутренний футбольный турнир «OLEY Cup», который Yelo Bank организует уже третий год подряд, запомнился не менее яркими моментами, чем проходящий чемпионат Европы. В турнире приняли участие 13 команд, которые провели 39 захватывающих игр. Трехмесячное противостояние завершилось финальными играми на прошлой неделе.

В борьбе за третье место команды «Банкир Леверкузен» и «Эльмлер» продемонстрировали напряженную игру, в результате которой победила команда «Эльмлер». Затем в финале команды «Гарадаг» и «Финансы» выясняли, кто станет чемпионом. Команда «Гарадаг» одержала блестящую победу, став чемпионом турнира «OLEY Cup 2024». Победители получили кубки, медали и денежные призы.

Стоит отметить, что Yelo Bank придает большое значение спорту повышению командного духа среди своих сотрудников.

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Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу (ФОТО)
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