AccessBank продолжает активно поддерживать развитие женского предпринимательства в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - AccessBank, поддерживающий развитие предпринимательства, в том числе женского предпринимательства в Азербайджане, продолжает активно участвовать в проекте «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане», финансируемом посольством США в Азербайджане и реализуемом Центром международного частного предпринимательства (CIPE). Проект предоставляет женщинам консультационные услуги, ресурсы и возможности для коммуникации, необходимые для достижения успеха в предпринимательстве.

В рамках проекта в филиале AccessBank в Гяндже и в головном офисе AccessBank были организованы два очередныx тренинга. На тренингах под названием «Фотосъемка для SMM» участницы изучили тонкости фотосъемки для социальных сетей и приняли участие в решении различных групповых задач.

При поддержке AccessBank в скором времени состоятся тренинги в Ленкяране, Баку, Гяндже и Шеки, посвящённые следующим темам: «Эмоциональный интеллект и взаимоотношения с клиентами», «Финансовая грамотность и доступ к финансам», «Фотосъемка для SMM», а также «Женское лидерство и повышение роли женщин в процессах принятия решений».

На сегодняшний день в тренингах приняли участие 164 женщины. В рамках проекта женщины-предприниматели представили 163 бизнес-плана, 30 из которых были награждены стартовым капиталом до 3000 AZN. В целом, в рамках проекта планируется предоставление стартового капитала 65 участникам.

Проект «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане» стартовал в октябре 2022 года и завершится в сентябре 2024 года.

Целью проекта является развитие знаний и навыков женщин, создание профессиональных сетей для расширения их экономических знаний в области предпринимательства, укрепление лидерских качеств и способствование устойчивой интеграции в общество.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.