Названо количество пассажиров, перевезенных Бакметрополитеном в I полугодии

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2024 года Бакинский метрополитен перевез 113 миллионов 195 тысяч 216 пассажиров.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", 3 миллиона 61 тысяча 696 человек из них - пассажиры, пользующиеся метрополитеном без оплаты, по льготам.

В целом за первое полугодие среднестатистический пассажиропоток составил 621 тысячу 952 пассажира в сутки.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года было перевезено на 12,2 процента, а аналогичным периодом 2023 года - на 5,3 процента больше пассажиров. По сравнению с первой половиной 2019 года перевезено на 3 процента меньше пассажиров.

Станция "Кёроглу" - рекордсмен по пассажиропотоку последних лет, сохраняет лидерство и в первом полугодии 2024 года. 8,7 процента всех пассажиров, или 9 миллионов 827 тысяч 14 пассажиров воспользовались метро, зайдя в него именно на этой станции, 8,2 процента пассажиров (9 миллионов 269 тысяч 269 пассажиров) - на станции "28 Мая", а 7,8 процента (8 миллионов 798 тысяч 274 пассажира) - на станции "20 Января".

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