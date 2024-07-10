Обнародованы доходы Бакинской фондовой биржи в прошлом году

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) опубликовало финансовую отчетность за 2023 год.

Как сообщает Trend со ссылкой на финансовую отчетность БФБ, в прошлом году биржа понесла убытки в размере 367,9 тыс. манатов. А в 2022 году убыток учреждения составил 256 тысяч манатов.

За отчетный период доходы биржи выросли на 3% и составили 2 млн 275,6 тыс. манатов, а операционные расходы снизились на 0,3% и составили 2 млн 764,7 тыс. манатов. Таким образом, операционный убыток БФБ составил 489,2 тыс. манатов.

В прошлом году общие активы БФБ снизились на 5,6%, или 674,3 тыс. манатов по сравнению с предыдущим годом и составили 11 млн 262,5 тыс. манатов, а общие обязательства - на 8,7% или 124,2 тыс. манатов и составили 1 млн 308,5 тыс. манатов.

На 1 января 2024 года общий капитал БФБ составил 9 млн 954 тыс. манатов, что на 5,2%, или на 550 тыс. манатов меньше, чем в предыдущем году.

Напомним, что Бакинская фондовая биржа с уставным капиталом в 5,04 миллиона манатов была создана 27 августа 1997 года.

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