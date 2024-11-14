Существует высокая потребность в усилении финансовых механизмов - итоги оценки климатического сканера

БАКУ /Trend/ - Основываясь на предварительных результатах климатического сканера, представленных высшим аудиторским органом Бразилии, в большинстве стран государственная политика, включающая принятие национальных обязательств, стратегию смягчения последствий, национальные планы адаптации, в том числе работу правительств по управлению, законодательству, административным структурам, управлению рисками, удовлетворительна.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено сегодня на мероприятии на тему результатов оценки климатического сканера, прошедшем при организации Счетной палаты Азербайджанской Республики и Международной организации высших органов аудита - INTOSAI в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)

Было подчеркнуто, что при этом существует высокая потребность в усилении существующих механизмов и осуществляемой деятельности в финансовой сфере, в том числе по внутреннему, международному и частному климатическому финансированию.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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