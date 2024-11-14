IFC поддерживает микро-, малые и средние предприятия, домохозяйства с низкими доходами и климатическое финансирование в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) с целью увеличения доступа к финансированию микро -, малого и среднего предпринимательства, домохозяйств с низкими доходами и поддержки инициатив по климатическому финансированию в стране, выделяет ведущему финансовому институту Азербайджана - Bank Respublika финансовые средства в местной валюте на сумму 20 миллионов долларов США.

Азербайджан обязался сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году; в настоящее время поставлена задача достичь этой цели к 2035 году. Согласно отчету Группы Всемирного банка о климате и развитии страны, для достижения декарбонизации и устойчивости к 2060 году потребуются значительные инвестиции в размере 44 миллиардов долларов, или около 1,35 миллиарда долларов в год.

Хотя финансовый сектор предлагает значительный потенциал для роста, существует серьезная потребность в том, чтобы он был более тесно связан с этими финансовыми потребностями. IFC стремится продемонстрировать эффективность этого типа кредитования, чтобы усилить роль сектора в управлении устойчивым развитием. Для поддержки указанных усилий половина нового кредита, предоставленного IFC Bank Respublika, будет направлена на проекты, связанные с климатом, для микро-, малого и среднего предпринимательства и домохозяйств с низкими доходами.

Инвестиции соответствуют стратегии Группы Всемирного банка в отношении Азербайджана и способствуют улучшению доступа к финансированию, особенно для проектов, связанных с климатом. В настоящее время Азербайджан принимает COP29, демонстрируя приверженность развитию климатического финансирования и продвижению реформ, основанных на устойчивости. С целью направления устойчивых инвестиций и обеспечения четких рамок для адаптации финансовой деятельности к экологическим целям Центральный банк Азербайджанской Республики при поддержке Группы Всемирного банка недавно разработал первую в стране Зеленую таксономию.

Азербайджан является членом IFC с 1995 года. За прошедший период IFC инвестировала около 900 миллионов долларов США в около 60 проектов в области улучшения бизнес-среды в Азербайджане, развития финансового сектора, консультирования по корпоративному управлению, финансовых услуг, инфраструктуры и производства, включая малое и среднее предпринимательство и агробизнес.

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