Платформа esghub.az представлена ​​в рамках COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На шестой день COP29 в рамках Дня науки, технологий и инноваций/цифровизации в Голубой зоне состоялся круглый стол высокого уровня, организованный Министерством цифрового развития и транспорта и Международным союзом электросвязи, на котором состоялась презентация платформы ESGhub.az (https://esghub.az/) - единого онлайн-пространства по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению, то есть ESG-практик и инициатив.

Руководитель Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев отметил, что сегодня мы являемся свидетелями больших изменений в подходе деловых кругов и общества к устойчивому развитию и этическим ценностям. Призывы, связанные с изменением климата, социальным неравенством, устойчивым финансированием, прозрачным управлением принимаются во всем мире в более широком масштабе, и в этом смысле важность принципов ESG и подотчетности ESG растет день ото дня.

Отвечать на эти вызовы планируется с запуском платформы ESG Hub Азербайджан, созданного при организации Комиссии по деловой среде и международным рейтингам и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при поддержке МБА, Azercell Telecom и других заинтересованных сторон в рамках государственно-делового диалога.

В презентации отмечается, что платформа ESG Hub не только нацелена на повышение осведомленности в области ESG с помощью диверсифицированных ресурсов, которые она предоставляет, но также будет способствовать продолжительному и устойчивому будущему в качестве платформы нетворкинга, объединяющей усилия государственного и частного секторов в области ESG. Эта платформа позволит каждой организации включать ценности ESG в свою деятельность, способствуя долгосрочному устойчивому развитию и вкладу в будущие поколения.

Было подчеркнуто, что ESG Hub предоставляет организациям широкие возможности для облегчения включения принципов ESG в их повседневную деятельность и долгосрочные стратегии.

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