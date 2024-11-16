Ядерная энергетика является ключом к энергонезависимости - конгрессмен США

БАКУ /Trend/ - Укрепление потенциала ядерной энергетики с помощью Закона о безопасности ядерного топлива имеет ключевое значение, заявил конгрессмен США Август Флюгер на пресс-конференции в рамках Конференции COP29 в Баку, передает Trend.

"На прошлой неделе подавляющее большинство американцев поддержало обещание Президента Дональда Трампа восстановить энергетическое господство", - подчеркнул Флюгер, отметив веру в новую эру энергетической экспансии.

Он добавил, что глобальные потребности в энергии продолжат расти, и США готовы их удовлетворить, одновременно снижая выбросы и способствуя экономическому росту.

Конгрессмен указал на значительные достижения США в экологической сфере. По его словам, с 2007 года выбросы углекислого газа в энергетическом секторе страны сократились на 14,5 процента, а в электроэнергетике — более чем на 28 процентов с 2005 года. При этом с 1970 года объем вредных загрязняющих веществ в воздухе уменьшился почти на 80 процентов. "Эти достижения показывают, что забота об окружающей среде может идти рука об руку с экономическим прогрессом," - отметил он.

Флюгер выступил против универсальных подходов в энергетической политике и подчеркнул опасность зависимости от стран, таких как Китай, который, по его словам, является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире. "На долю Китая приходится около 30 процентов глобальных выбросов, что превышает показатель всего развитого мира вместе взятого", - заявил он. "Мы не можем позволить, чтобы наше энергетическое будущее определялось странами, не разделяющими наши ценности".

Конгрессмен высказался за разнообразие энергетического портфеля, включающего сжиженный природный газ, ядерную энергию, гидроэнергетику и чистый уголь. Он отметил недавние законодательные инициативы, такие как Закон о снижении затрат на энергию, направленный на сокращение зависимости от иностранных источников и продвижение экологически чистой американской энергетики.

Особое внимание Флюгер уделил Закону о безопасности ядерного топлива, который, по его словам, укрепит внутреннее производство урана, сократит зависимость от внешних поставщиков и обеспечит значительную часть безуглеродной электроэнергии в стране. "Эти двухпартийные усилия имеют решающее значение для нашей энергетической независимости," — подчеркнул он.

В свете прогнозируемого удвоения мирового спроса на энергию к 2050 году Флюгер выделил важность международного сотрудничества. "Нам необходимо совместно разрабатывать решения, которые ставят на первое место энергетическую безопасность и экологическую ответственность. Используя инновации, мы можем достичь обеих целей", - заключил Флюгер.