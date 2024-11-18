Южная Африка представила свои цели по климатической прозрачности и выбросам

БАКУ /Trend/ - Южная Африка продолжает активно работать в рамках Рамочной программы улучшенной прозрачности (ETF) и выполнении своих обязательств по климату.

Как передаёт в понедельник Trend, об этом сказал министр окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства Южной Африки Дион Джордж в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

По его словам, Южная Африка представила три национальные коммуникации, пять двухгодичных отчетов (BTR) и семь национальных инвентаризационных отчетов в ООН и МГЭИК. В 2023 году была подана последняя версия отчета, а в этом году страна планирует представить четвёртую национальную коммуникацию и первый отчет о прозрачности.

"Южная Африка активно отслеживает выполнение своих целей в рамках Национально определённого вклада (NDC), с прогнозируемыми выбросами парниковых газов в 2025 году в пределах 398-510 миллионов тонн углеродного эквивалента и в 2030 году — 350-420 миллионов тонн", - сказал он.

Министр подчеркнул, что для достижения этих целей Южная Африка реализует ряд важных политик, включая Планы по интегрированным энергетическим и ресурсным стратегиям, а также стратегию по переходу к "зеленой" энергетике. Также страна продолжает внедрять налог на углерод, стратегию "зеленого" транспорта и программы по утилизации отходов.

Министр отметил важность финансовой поддержки для развивающихся стран, таких как Южная Африка, для реализации климатических обязательств. Он призвал развитые страны предоставить финансовую помощь в виде грантов и льготных кредитов, а также содействовать в передаче технологий для достижения целей Парижского соглашения и достижения углеродной нейтральности к 2050 году.