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Названо количество назначений социальных пособий и пенсий в Азербайджане в 2024 году

Экономика Материалы 18 ноября 2024 15:44 (UTC +04:00)
Названо количество назначений социальных пособий и пенсий в Азербайджане в 2024 году
Фото: Государственный фонд социальной защиты Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в упреждающем порядке были назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии более чем 127 тысячам 600 лицам.

Об этом в понедельник сообщает Trend, со ссылкой на ГФСЗ.

Согласно информации, 52,85 процента из них составляли мужчины, а 47,15 процента - женщины.

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