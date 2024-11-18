Названо количество назначений социальных пособий и пенсий в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в упреждающем порядке были назначены социальные пособия (ежемесячные и единовременные) и пенсии более чем 127 тысячам 600 лицам.

Об этом в понедельник сообщает Trend, со ссылкой на ГФСЗ.

Согласно информации, 52,85 процента из них составляли мужчины, а 47,15 процента - женщины.

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