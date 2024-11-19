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Палау призывает обеспечить доступность климатического финансирования для малых островных государств на COP29

Экономика Материалы 19 ноября 2024 11:32 (UTC +04:00)
Палау призывает обеспечить доступность климатического финансирования для малых островных государств на COP29

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Изменение климата наносит серьезный удар по Малым островным развивающимся государствам (МОРАГ), заявил Президент Палау Суранджел Сэмюэл Уиппс, выступая с национальным заявлением на COP29, сообщает Trend.

"Изменение климата вторгается на наши острова, угрожая продовольственной безопасности, инфраструктуре, экономике, культуре и самому нашему существованию", — подчеркнул Уиппс, сравнив его последствия с актами глобальной дестабилизации. Он призвал к коллективной решимости выполнить цели Парижского соглашения и удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5°C.

Президент выделил ключевое значение новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию, призвав обеспечить её доступность и достаточность для решения задач адаптации, смягчения последствий, а также устранения потерь и ущерба. "Действия, которые мы начнём сегодня, жизненно важны для нашего выживания," — отметил он.

Уиппс рассказал о климатических инициативах Палау, включая переход к возобновляемым источникам энергии, природоохранные решения и повышение устойчивости местных сообществ. Однако он также подчеркнул необходимость ускорения отказа от ископаемого топлива со стороны промышленно развитых стран.

"В Палау и юго-западной части Тихого океана уровень моря поднимается быстрее, чем в других регионах мира. С 1980 года температура поверхности моря растёт втрое быстрее мирового среднего показателя, а морские тепловые волны удвоились по частоте, стали более интенсивными и длительными. Наши безжалостные медузы исчезают, кораллы обесцвечиваются, а популяции рыб сокращаются. И всё это — следствие нашей зависимости от ископаемого топлива", — заявил Уиппс.

Он призвал уделить особое внимание связи между океаном и климатом, акцентируя важность устойчивой океанической экономики, охраны морских экосистем и укрепления устойчивости прибрежных территорий.

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