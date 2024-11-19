Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год - Самир Шарифов

Экономика Материалы 19 ноября 2024 13:53 (UTC +04:00)
Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год - Самир Шарифов

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по Природным ресурсам, энергетике и экологии, Трудовой и социальной политике, здравоохранению, Международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Trend.

Он отметил, что в столице нашей страны проходит одно из самых престижных мероприятий в мире - COP29, обсуждаются вопросы климата, его влияние на нашу повседневную жизнь.

"В мировом масштабе Азербайджан демонстрирует свою точку зрения по этим вопросам. Мы начали работу над этим в бюджете. Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год", - добавил С.Шарифов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости