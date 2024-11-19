Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по Природным ресурсам, энергетике и экологии, Трудовой и социальной политике, здравоохранению, Международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Trend.

Он отметил, что в столице нашей страны проходит одно из самых престижных мероприятий в мире - COP29, обсуждаются вопросы климата, его влияние на нашу повседневную жизнь.

"В мировом масштабе Азербайджан демонстрирует свою точку зрения по этим вопросам. Мы начали работу над этим в бюджете. Расходы, связанные с климатом, уже отражены в бюджете на следующий год", - добавил С.Шарифов.

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