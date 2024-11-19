ОТГ работает над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности - заместитель генсека

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) работает над многосторонним соглашением по продовольственной безопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

"Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетной задачей для каждого государства-члена ОТГ. В связи с этим мы в настоящее время работаем над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств.

Цель данного соглашения — решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к питательной пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие", - сказал он.

Джафаров выразил благодарность Азербайджану и другим государствам-членам ОТГ за поддержку в запуске Форума ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням.

"Мы надеемся, что декларация даст импульс нашим усилиям по укреплению потенциала деревень для повышения их устойчивости, улучшения продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию с применением инновационных технологий.

Развивая устойчивые к изменению климата деревни в тюркских государствах, мы можем значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост.

Это будет достигнуто путем совершенствования цифровой инфраструктуры, государственных услуг и использования чистых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия", — сказал он.