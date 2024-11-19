Самир Шарифов о предусмотренной в госбюджете сумме на повышение зарплат и пенсий

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана о повышении заработной платы, пенсий, социальных выплат, в бюджете предусмотрено выделение дополнительных средств в размере 1 млрд 370 млн манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта государственного бюджета на предстоящий год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

"Правительству дано поручение в связи с повышением заработной платы, социальных выплат", - сказал министр.

Он отметил, что это нашло отражение в проекте бюджета.

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