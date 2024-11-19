В рамках COP29 сотоялось мероприятие по региональным агропродовольственным инициативам (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

БАКУ/Trend/ - В рамках COP29 в Баку прошло мероприятие "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем", сообщает во вторник Trend.

В ходе мероприятия было подписано соглашение о запуске Форума Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням.

Документ направлен на создание возможностей для обмена опытом в области адаптации к изменениям климата в регионе ОТГ, оценки существующих проблем и укрепления потенциала сельских общин для повышения их устойчивости к климатическим изменениям.

Выступая на сессии, министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сказал, что Азербайджан эффективно сотрудничает с тюркскими государствами по развитию сельских районов на освобожденных территориях.

"Основная цель этого партнерства — обмениваться лучшими практиками и технологиями. Разумеется, помимо правительства, бизнес также играет ключевую роль в этом процессе. Мы планируем осуществлять эти инициативы в сотрудничестве с бизнес-сообществом.

В связи с этим приглашаю бизнесы стран-партнеров изучить инвестиционные перспективы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы ожидаем, что бизнес-сообщество будет строить прочные партнерские связи и внедрять передовые практики и технологии на освобожденных территориях", - сказал он.

М.Мамедов отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахе и Восточном Зангезуре, ведутся масштабные работы по реконструкции и восстановлению. На этих землях было востановлено более 128 тысяч гектаров сельхозземель",- сказал министр.

В свою очередь, заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является приоритетной задачей для каждого государства-члена ОТГ.

"В связи с этим мы в настоящее время работаем над многосторонним соглашением о продовольственной безопасности в рамках Организации тюркских государств.

Цель данного соглашения — решение общих проблем в сфере продовольственной безопасности, таких как доступ к питательной пище, сокращение бедности и стабилизация цен на продовольствие", - сказал он.

В своем выступлении заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Мирбек Дуйшеев сказал, что Форум Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням открывает возможности для активного сотрудничества между членами ОТГ.

"Кыргызская сторона признает, что устойчивость деревни играет важную роль в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата, по улучшению продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельских территорий. В связи с этим мы выражаем готовность активно поддерживать данную инициативу,"- сказал он.