Подписано соглашение о запуске Форума ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням (ДОПОЛНЕНО)

БАКУ/Trend/ - Подписано соглашение о запуске Форума Организации тюркских государств (ОТГ) по устойчивым к изменению климата деревням.

Как сообщает во вторник Trend, соглашение было подписано в рамках мероприятия "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем".

Документ направлен на создание возможностей для обмена опытом в области адаптации к изменениям климата в регионе ОТГ, оценки существующих проблем и укрепления потенциала сельских общин для повышения их устойчивости к климатическим изменениям.

Заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров выразил благодарность Азербайджану и государствам-членам ОТГ за поддержку в запуске Форума ОТГ по устойчивым к изменению климата деревням.

"Мы надеемся, что декларация даст импульс нашим усилиям по укреплению потенциала деревень для повышения их устойчивости, улучшения продовольственной безопасности и содействия устойчивому развитию с применением инновационных технологий.

Развивая устойчивые к изменению климата деревни в тюркских государствах, мы можем значительно улучшить качество жизни и стимулировать экономический рост.

Это будет достигнуто путем совершенствования цифровой инфраструктуры, государственных услуг и использования чистых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия", — сказал он, выступая на мероприятии.