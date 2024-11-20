Средний коридор обладает огромным потенциалом цифрового развития - исполнительный секретарь ЕЭК ООН

БАКУ /Trend/ - Средний коридор обладает огромным потенциалом цифрового развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан за круглым столом высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с огромным потенциалом для устойчивого и цифрового развития",- сказала она.

По ее словам, целенаправленные усилия позволят превратить Средний коридор в полностью цифровизированный и гармонизированный маршрут, что снизит затраты и повысит прозрачность для всех участников.

Молчан добавила, что в рамках специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) ЕЭК тесно взаимодействует с региональными заинтересованными сторонами.

"В прошлом году дорожная карта СПЕКА по цифровизации Транскаспийского коридора была утверждена здесь, в Баку, на уровне глав государств. К 2027 году эта дорожная карта предполагает внедрение обмена данными в реальном времени по всему Транскаспийскому коридору в соответствии с цифровыми стандартами ООН", - сказала она.