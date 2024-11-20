В рамках COP29 состоялись обсуждения на тему устойчивого Среднего коридора (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялись обсуждения за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29, сообщает в среду Trend.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев отметил, что за последние несколько лет Азербайджан демонстрировал устойчивый рост общего объема транзита, который в 2023 году достиг 13,4 миллиона тонн, из которых 4,3 миллиона тонн перевозились через Средний коридор.

"С начала 2024 года мы обеспечиваем движение блок-поездов из Китая через Средний коридор.

До конца этого года ожидается, что через нашу территорию пройдет более 300 блок-поездов, при этом среднее время транзита составляет 10 дней до азербайджанских портов и 12 дней до портов Грузии. В следующем году мы планируем увеличить число блок-поездов до 600, а в перспективе ставим перед собой цель достичь показателя в 1 000 блок-поездов", - сказал министр.

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан сказала, что Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с огромным потенциалом для устойчивого и цифрового развития.

По ее словам, целенаправленные усилия позволят превратить Средний коридор в полностью цифровизированный и гармонизированный маршрут, что снизит затраты и повысит прозрачность для всех участников.

Молчан добавила, что в рамках специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) ЕЭК тесно взаимодействует с региональными заинтересованными сторонами.

"В прошлом году дорожная карта СПЕКА по цифровизации Транскаспийского коридора была утверждена здесь, в Баку, на уровне глав государств. К 2027 году эта дорожная карта предполагает внедрение обмена данными в реальном времени по всему Транскаспийскому коридору в соответствии с цифровыми стандартами ООН", - сказала она.

В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сказал: "Наш приоритет — усиление устойчивости и надёжности Среднего коридора, в том числе через модернизацию инфраструктуры. Хочу отметить два ключевых железнодорожных проекта в Грузии: модернизацию главной железнодорожной линии и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты значительно повышают конкурентоспособность железнодорожных перевозок, которые считаются одним из самых экологически чистых видов транспорта".

Давиташвили отметил, что модернизация железной дороги близка к завершению и увеличит её пропускную способность с 27 до 48 миллионов тонн в год, одновременно повышая эффективность эксплуатации.

По его словам, линия Баку-Тбилиси-Карс дополнительно укрепляет Средний коридор, напрямую связывая Азербайджан, Грузию и Турцию.

"Кроме того, строительство автомагистрали Восток-Запад активно продолжается: 70 процентов участков уже открыты для движения. Новые дороги спроектированы в соответствии с европейскими стандартами безопасности, а внедрение интеллектуальных транспортных систем улучшит их эксплуатацию", - сказал Л.Давиташвили.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев отметил, что за 10 месяцев этого года общий объём грузоперевозок по Среднему коридору достиг 3,8 миллиона тонн, что на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Контейнерные перевозки составили 46,3 тысячи TEU, что почти в три раза превышает показатели прошлого года. Особенно хочется подчеркнуть, что маршруты Китай-Европа-Китай составили 27,6 тысячи TEU, что в 25 раз больше в годовом отношении. В дополнение к этому мы привлекаем дополнительные объёмы грузов и достигли соглашения об увеличении количества контейнерных поездов из Китая до 600 в год", - сказал он.

Ластаев отметил, что также Казахстан внедрил систему обмена разрешениями на автомобильные грузоперевозки с 42 странами.

"Для обеспечения прозрачности этой системы в этом году был запущен пилотный проект по обмену электронными разрешениями с Республикой Узбекистан. До конца года будет завершён переход на электронные разрешения для перевозок между Казахстаном и Китаем, что позволит перевести в цифровой формат 60 процентов всех разрешений", - сказал он.