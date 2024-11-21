Объявлен победитель первого аукциона возобновляемых источников энергии в рамках COP29

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 был объявлен победитель тендера на строительство солнечной электростанции в Гобустане мощностью 100 мегаватт при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает в четверг Trend, тендер выиграла компания Universal International Holdings Limited, которая предлагает самую низкую ставку за киловатт-час электроэнергии.

Станция, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, по прогнозам, будет производить около 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 57 миллионов кубометров природного газа в год, а также сократить выбросы углерода в атмосферу на 124 тысячи тонн.

"Успешное завершение тендера по строительсту солнечной электростанции в Гобустане мощностью 100 мегаватт, является еще одним важным достижением в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана. Победа китайской компании Universal International Holdings Limited еще раз подтверждает растущий интерес и доверие международных инвесторов к проектам зеленой энергетики нашей страны.

Этот тендер, проведенный при поддержке ЕБРР и результат, объявленный в рамках COP29, демонстрирует приверженность Азербайджана международному сотрудничеству, Целям устойчивого развития и реализации потенциала "зеленой" энергии. Этот успех не только ускорит процесс энергетического перехода, но и еще больше укрепит наш вклад в достижение глобальных климатических целей", - отметил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Успешное завершение первого тендера возобновляемых источников энергии в Азербайджане является для нас большим достижением. ЕБРР рад видеть результаты нашей многолетней работы по финансированию проектов в области зеленой энергии и поддержке политики в этом направлении. Поздравляем все стороны, участвующие в реализации данного проекта",- отметил Алкис Вриениос Дракинос, региональный директор по Кавказу ЕБРР.

Отметим, что аукцион проводился в соответствии с "Порядком выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии", утвержденным указом № 2285 Президента Азербайджанской Республики от 2 августа 2023 года.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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