​Расходы Азербайджана на импорт транспортных средств снизились

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал транспортные средства и запчасти на сумму 1,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Расходы страны на транспортные средства и их запчасти за отчетный период снизились на 12 процентов по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Напомним, что в прошлом году в страну было импортировано товаров на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Отметим, что за этот период импорт транспортных средств и их частей составил 11,89 процента от общего импорта Азербайджана.

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