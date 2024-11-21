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​Расходы Азербайджана на импорт транспортных средств снизились

Экономика Материалы 21 ноября 2024 13:27 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал транспортные средства и запчасти на сумму 1,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Расходы страны на транспортные средства и их запчасти за отчетный период снизились на 12 процентов по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Напомним, что в прошлом году в страну было импортировано товаров на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Отметим, что за этот период импорт транспортных средств и их частей составил 11,89 процента от общего импорта Азербайджана.

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