На COP29 достигнута полная операционализация Статьи 6 Парижского соглашения

БАКУ /Trend/ - Сегодня председательство COP29 объявило об окончании десятилетнего ожидания завершения переговоров по рынкам углерода в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на председательство COP29.

«Это было одним из главных приоритетов председательства в этом году, и оно подтолкнуло стороны к этому знаменательному достижению посредством интенсивных двухдорожечных технических и политических переговоров. Эта стратегия прорвала многолетний тупик и завершает последний нерешенный пункт Парижского соглашения»,- говорится в сообщении.

Как отмечается, Статья 6 обеспечивает надежные и прозрачные рынки углерода для стран, которые сотрудничают для достижения своих климатических целей.

Ожидается, что это трансграничное сотрудничество позволит сократить расходы на реализацию национальных климатических планов (NDC) стран на сумму до 250 млрд долларов в год.

Председательство COP29 призывает Стороны реинвестировать эти сбережения в еще более масштабные климатические амбиции.

«Следующее поколение NDC, принятие которых должно состояться в феврале, является судьбоносным для сохранение 1,5 градусов в пределах досягаемости. Сегодняшняя веха была достигнута как раз вовремя, чтобы помочь странам взять на себя более амбициозные обязательства в своих климатических планах»,- говорится в сообщении председательства COP29.

«Сегодняшний результат был достигнут с приложением больших усилий. Хотя на COP в Глазго и Шарм-эль-Шейхе удалось установить важные правила, условия и процедуры для рынков углерода, последние ключевые элементы Статьи 6 остались нерешенными. До COP29 эти переговоры зашли в тупик, что привело к дорогостоящей задержке в полном функционировании этого пути к более тесному международному сотрудничеству в области климата.

Председательство COP29 использовало целенаправленный подход, который разблокировал предыдущие многосторонние тупики. В течение года Председательство способствовало продуктивному взаимодействию между Сторонами и способствовало прогрессу, объединяя технические и политические дискуссии для достижения консенсуса. Это заложило основу для скорейшего принятия стандартов Статьи 6.4 в первый день COP29, что, в свою очередь, создало импульс для сегодняшнего прорыва.

Председательство COP29 с благодарностью отмечает многих людей и организации, которые неустанно трудились в течение почти десятилетия, чтобы достичь этого. Сегодняшний консенсус был бы невозможен без прогресса, которого они добились за годы своих усилий.

Решения, единогласно принятые сегодня по статье 6, сыграют ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности рынков углерода за счет реальных, дополнительных, проверенных и измеримых сокращений и абсорбции выбросов, а также в раскрытии их огромного потенциала для стимулирования глобальных климатических инвестиций.

Принятые руководящие принципы и правила призваны гарантировать, что углеродные проекты сохранят практичность и инклюзивность, будут уважать права человека и оказывать поддержку устойчивому развитию, позволяя странам и разработчикам проектов уверенно сотрудничать в рамках Парижского соглашения. Принятие этих решений не означает конец их эволюции. Стороны могут постоянно корректировать свод правил статьи 6 по мере того, как они учатся на практике»,- говорится в сообщении.