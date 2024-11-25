Кредитный портфель банковского сектора Азербайджана значительно вырос – председатель ЦБА

БАКУ /Trend/ - За десять месяцев кредитный портфель банковского сектора Азербайджана вырос на 16,8 процента, в том числе бизнес-кредиты - на 15,9 процента. Доля бизнес-кредитов превышает 54 процента от общего портфеля.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязимов во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

По его словам, банковский сектор стабилен и устойчив, в этом году особое внимание уделяется расширению финансовой доступности для населения и предпринимателей.

Т. Казымов отметил, что благодаря изменениям в Налоговом кодексе, связанным с налоговыми льготами на доходы от депозитов, с начала этого года наблюдается рост числа вкладчиков с небольшими сбережениями в национальной валюте.

"Так, количество вкладчиков с депозитами в национальной валюте до 30 тысяч манатов увеличилось на 36 процентов за девять месяцев текущего года. В результате данных льгот доля депозитов в национальной валюте сроком более одного года выросла с 48,8 процента до 56 процентов.

Реформы в области денежно-кредитной политики оказали положительное влияние на банковский сектор. За девять месяцев текущего года объем вкладов населения в банках увеличился на 10 процентов, превысив 13,8 миллиарда манатов. Это исторический рекорд", - добавил он.