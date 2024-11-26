В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом предложены еще 549 квартир

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана предлагает еще 549 новых, полностью отремонтированных квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа в городе Сумгайыт и поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщили во вторник Trend в Фонде, в городе Сумгайыт в жилом комплексе, расположенном на улице Бульварная, предлагается 201 квартира, в основном 2-, 3- и 4-комнатные квартиры.

Отмечается, что ежемесячная оплата за квартиры в комплексе начинается от 546 манатов.

В комплексе, расположенном на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района, предлагается 348 квартир с 1 и 2 комнатами. Ежемесячная оплата за квартиры в этом комплексе начинается от 448 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 3 декабря 2024 года. Граждане могут ознакомиться со списком жилых помещений по ссылке.

Подробную информацию о порядке передачи жилого помещения в аренду с обязательством последующего выкупа, приеме заявок, выборе и оформлении жилплощади можно найти на сайте фонда (www.mcgf.gov.az) и на официальном Youtube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также обратившись в колл-центр "1549".

Отметим, что на данный момент заключен 5581 договор аренды в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

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