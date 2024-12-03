БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Азербайджана превысили международные нормы достаточности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, торговые условия оставались благоприятными в течение 9 месяцев этого года, а внешнеторговый баланс, один из ключевых компонентов платежного баланса, привел к положительному сальдо. Было отмечено, что страна остается благоприятной для инвестиций.

"По данным Государственного таможенного комитета, за 9 месяцев этого года внешнеторговый оборот страны составил 34,5 миллиарда долларов США, из которых 19,9 миллиарда долларов США (или 57.6 процента) пришлись на долю экспорта, 14.6 миллиарда долларов США (или 42.4 процента) - импорта. Во внешнеторговом балансе образовалось положительное сальдо в 5,2 миллиарда долларов США.

За 9 месяцев этого года во внешнеторговом обороте доля ЕС составила 38,6 процента, стран СНГ - 14,2 процента, других стран - 47,2 процента. Более половины торгового оборота пришлось на такие страны, как Италия, Турция, Россия, Китай, Германия, США, Австралия, Индия, Чехия и Хорватия.

Стоимость экспорта по нефтегазовому сектору за период составила 17.4 миллиарда долларов США, из которых 11,3 миллиарда долларов США пришлись на долю сырой нефти и других нефтепродуктов, 6.1 миллиарда долларов США - на природный газ. Экспорт по ненефтегазовому сектору вырос на 1.3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2.5 миллиарда долларов США.

В перечне товаров, относящихся к ненефтегазовому сектору, экспортированных в течение 9 месяцев этого года, основную долю составили овощи и фрукты, пластмассы и изделия из них, продукция химической промышленности, алюминий и изделия из него, хлопковое волокно, электроэнергия, черные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки, цемент, сахар, хлопковая пряжа, масла и чай", - говорится в сообщении.

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