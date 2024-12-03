Упраздняется ОАО "Азерконтракт"

БАКУ /Trend/ - Государственная контрактная корпорация "Открытое акционерное общество "Азерконтракт" объявила об упразднении.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в газете "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев обратиться по адресу: Az1010, Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, Бизнес-центр Marine Plaza, 14-й этаж.

Отметим, что ОАО "Азерконтракт" было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем ОАО с уставным капиталом 13 миллионов 538 тысяч 682 маната является Ганбаров Мири Ахад оглу.

В то же время ОАО "Азерконтракт" объявило об упразднении также структуры "Автомобильный транспорт".

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: AZ1026, город Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября,108, 2-й этаж.

Отметим, что законным представителем структуры "Автомобильный транспорт", получившей государственную регистрацию в 2007 году, является Оруджев Аллахверди Магеррам оглу.

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