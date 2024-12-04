Министерство оборонной промышленности Азербайджана создало новую компанию

БАКУ /Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Zireh" получило государственную регистрацию.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Юридический адрес ООО "Zireh": г. Баку, Сабунчинский район, улица 18 октября, дом 106.

Законным представителем ООО с уставным капиталом в 6 миллионов манатов является Гулиев Аббас Назир оглу.

Данное лицо также является директором ООО "Бакинский приборостроительный завод", принадлежащего министерству оборонной промышленности Азербайджана.

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