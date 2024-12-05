ЕАБР окажет техническое содействие в разработке ТЭО строительства автодороги в Кыргызстане

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Кабинет министров Кыргызской Республики заключили Договор о предоставлении технического содействия по проекту строительства автомобильной дороги Бишкек-Кунтуу-Белогорка-Суусамыр.

Как передает в четверг Trend, в рамках проекта технического содействия будет разработано предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства альтернативной автомобильной дороги, которая свяжет Бишкек с южными и западными регионами страны. Финансирование в размере до 200 тысяч долларов США предоставят за счет средств Фонда технического содействия (ФТС) Банка.

"Реализуя свою Стратегию развития и страновую стратегию Банка в Кыргызской Республике, ЕАБР за счет средств ФТС финансирует разработку предварительного ТЭО проекта "Строительство автомобильной дороги Бишкек-Кунтуу-Белогорка-Суусамыр". Проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта "Евразийский транспортный каркас", обеспечивает усиление транспортной связанности экономических центров Кыргызской Республики и увеличение транзитного потенциала автомобильных перевозок через Кыргызстан между странами-соседями. Для развития Евразийского транспортного каркаса Банк использует весь инструментарий современного института развития. Заключаемый договор является ярким примером инициирования и взращивания проектов на всем жизненном цикле — от стадии зарождения идеи и проработки проектных инициатив до реализации проектов", — подчеркнул председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Новый автомобильный маршрут имеет большое стратегическое, экономическое и социальное значение для Кыргызстана. Кроме воздействия на развитие транспортной инфраструктуры, он повлияет на повышение доступности месторождений полезных ископаемых и создаст новые рабочие места как в период строительства, так и во время эксплуатации автодороги.

"Существующая автодорога Бишкек-Ош является главной дорожной артерией республики. Интенсивность движения автотранспортных средств по ней составляет в среднем от 5 до 18 тысяч автомашин в сутки, причем она уже не справляется с растущим потоком. Проект ГЧП призван разгрузить трассы между двумя крупнейшими городами страны — Бишкеком и Ош. Кроме этого, он имеет стратегическое значение для развития экономики и социальной сферы Кыргызской Республики, так как дорога будет на 164 километра короче действующего маршрута, появится альтернативная дорога в южные регионы, улучшится транспортная доступность разрабатываемых месторождений. Также строительство дороги будет способствовать развитию международного и внутреннего туризма и торговли, по новой трассе можно будет запустить автобусное сообщение, появятся новые рабочие места как на время строительства автодороги, так и во время ее эксплуатации", — прокомментировал заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Бекжан Рысмендеев.

Проект является важным элементом масштабной инициативы ЕАБР "Евразийский транспортный каркас", направленной на развитие сети международных транспортных коридоров на евразийском пространстве по осям "Восток-Запад" и "Север-Юг".