В Азербайджане закрылся отель

БАКУ /Trend/ - ОАО "İmişli Mehmanxana" объявило о своей ликвидации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в газете "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ3000, г. Имишли, улица Ази Асланова, дом 12.

Отметим, что ОАО "İmişli Mehmanxana" было зарегистрировано в 2008 году. Законным представителем ОАО с уставным капиталом в 76 432 маната является Джафаров Мархаб Мамед оглу.

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