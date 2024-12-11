В Азербайджане создана Палата оценщиков (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Палата оценщиков.

Как сообщает Trend, Палата была создана 30 ноября в соответствии с законом «Об оценочной деятельности» и ее председателем избран Нусрат Ибрагимов.

Палата оценщиков предоставляет результаты сертификационных экзаменов, связанных с оценочной деятельностью, и дает на нее разрешение. Общество оценщиков Азербайджана проводит сертификационную деятельность в этом направлении и защищает права компаний и организаций.

Отметим, что Нусрат Ибрагимов окончил факультет механики Азербайджанского политехнического института в 1984 году. В 2000-2008 годах работал техническим директором и исполнительным директором в различных компаниях.

В 2018-2022 годах был председателем Общества оценщиков Азербайджана.

В настоящее время Общество оценщиков Азербайджана возглавляет Вугар Орудж.