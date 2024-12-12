Кто получает самую высокую зарплату в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября этого года численность наемных работников в экономике страны составляла 1773,3 тысячи человек, из них 881,7 тысячи человек работали в государственном секторе экономики, а 891,6 тысячи человек - в негосударственном секторе.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, 18,6 процента наемных работников заняты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, 18,4 процента - образования, 12,8 процента - промышленности, 8,5 процента - здравоохранения и социальных услуг населению, 6,8 процента- строительства, 6,4 процента - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,8 процента - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2 процента - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,2 процента - финансовой и страховой деятельности, а 15,0 процента - в других отраслях экономики.

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 7,8 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 993,2 маната. В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства среднемесячная номинальная заработная плата была еще выше.

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