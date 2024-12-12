ЕБРР о привлечении частного сектора в зеленое финансирование (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году мы инвестировали более 6,5 миллиарда евро в климат, мобилизовав около 25 миллиардов евро из частного сектора.

Об этом в интервью Trend сказал региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе Алкис Вриениос Дракинос.

"Нам удалось успешно привлекать значительные инвестиции из частного сектора", – отметил Дракинос. "На каждый евро, который мы инвестировали, мы привлекли более трех".

Дракинос объяснил этот успех тщательным отбором проектов и поддержанием прочных отношений с государствами, в которых работает ЕБРР.

"Каждый проект, который мы финансируем, реализуется в странах, заинтересованных в этом, поскольку эти страны являются нашими акционерами. Это снижает риски, связанные с нашими проектами. Проекты, которые мы поддерживаем, получают необходимую поддержку, что помогает убедить частных инвесторов. В свою очередь, они могут сосредоточиться на достоинствах самого проекта", - отметил Дракинос.

Он подчеркнул важность сотрудничества с высококачественными спонсорами. "Люди, которых мы финансируем, имеют успешный опыт реализации проектов. Они известны своей способностью соблюдать сроки и придерживаться бюджета. Перерасхода средств не бывает, за исключением редких неожиданных обстоятельств", – пояснил региональный директор.

Модель ЕБРР, заключающаяся в привлечении финансирования как от самого банка, так и от его партнеров, с учетом рыночных условий тарифов и других финансовых факторов, является основой успеха.

"Финансирование проектов также гарантируется благодаря тарифам и другим факторам. Мы работаем в странах, которые могут позволить себе закупки по тем ценам, которые мы обеспечили. Это проверенная модель, и мы продолжим использовать ее в будущем", – сказал в заключение Алкис Вриениос Дракинос.