Цифровые решения казахстанского Halyk Bank способствуют росту экономики страны - Нариман Мукушев (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В последние годы сектор цифрового банкинга в Казахстане демонстрирует впечатляющий рост благодаря широкому внедрению онлайн-услуг, увеличению объема цифровых транзакций и активному развитию финтех-индустрии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал заместитель генерального директора и член правления казахстанского Halyk Bank Нариман Мукушев.

"Число активных пользователей онлайн-банкинга в Казахстане увеличилось с 5 миллионов в 2019 году до 23,1 миллиона в 2023 году, что стало возможным благодаря технологическим достижениям и поддержке со стороны регуляторов", — отметил Мукушев. Он подчеркнул, что доля населения, пользующегося онлайн-банкингом, выросла с 25 процентов в 2018 году до почти 100 процентов в 2024 году, что свидетельствует о полной цифровизации банковских услуг в стране.

Также значительно выросли объемы цифровых платежей. "Сегодня 89 процентов всех транзакций приходятся на цифровые платежи, тогда как в 2014 году их доля составляла всего 7 процентов", — заявил он. По словам Мукушева, стоимость цифровых транзакций на душу населения увеличилась с 20 долларов в 2014 году до 13 800 долларов в 2023 году, что отражает изменения в финансовых привычках казахстанцев.

Цифровизация государственных услуг также стала важным драйвером этой трансформации. Сейчас более 90 процентов экономически активного населения страны используют платформу eGov для доступа к госуслугам, что подчеркивает высокий уровень проникновения цифровых технологий в повседневную жизнь.

Halyk Bank сыграл ключевую роль в этом процессе. "Среднее время открытия банковского счета через нашу онлайн-платформу составляет менее трех минут, а одобрение кредита занимает около двух минут. Такая оперативность укрепляет доверие клиентов и способствует росту числа пользователей нашего суперприложения для физических лиц и онлайн-банкинга для бизнеса", — пояснил Мукушев.

Как крупнейший финансовый институт страны, Halyk Bank оказывает значительное влияние на экономику Казахстана. "Мы кредитуем около 50 процентов реального сектора экономики страны и осуществляем платежи, равные 83 процентам ВВП", — отметил Мукушев. По его словам, банк активно поддерживает бизнес, инфраструктурные проекты и трансграничную торговлю, что способствует устойчивому экономическому росту.

Говоря об экономических показателях страны, он отметил, что рост ВВП Казахстана в 2023 году составил 5,1 процента, что демонстрирует успешное восстановление экономики после пандемии.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Экономический рост обеспечивается развитием ключевых отраслей и инициативами правительства по диверсификации экономики. Учитывая растущий интерес глобальных инвесторов к развивающимся рынкам, Казахстан и Halyk Bank обладают всеми возможностями для извлечения выгоды из этой тенденции", — сказал Мукушев.

Далее он отметил, что Halyk Bank продолжает демонстрировать стабильные фундаментальные показатели, сочетая дисциплинированное управление рисками с внедрением передовых технологий для обеспечения роста и прибыльности.

По его словам, высокие кредитные рейтинги банка подтверждают его устойчивые позиции на рынке. "Мы эффективно совмещаем дисциплинированный подход к управлению рисками с инновационными технологиями, что позволяет нам поддерживать сильные фундаментальные показатели", — отметил он. Halyk Bank занимает лидирующие позиции среди частных банков Казахстана по кредитным рейтингам: Moody's — Baa1, Fitch — BBB-, S&P — BB+. Кроме того, банк демонстрирует впечатляющие показатели прибыльности: средняя трехлетняя рентабельность активов (ROAA) составляет 4,4 процента, а рентабельность собственного капитала (ROAE) — 31,5 процента.

"Наш успех тесно связан с успехом Казахстана: поддерживая наших клиентов, мы вносим вклад в финансовую стабильность страны и стимулируем возможности для роста как бизнеса, так и частных лиц", — подчеркнул Мукушев.

Halyk Bank также выделяется своей дивидендной политикой. За последние пять лет он выплачивал акционерам в среднем 48 процентов своей чистой прибыли, предлагая как высокую доходность, так и перспективы роста. "Мы уверены, что Halyk предоставляет инвесторам уникальное сочетание: акции с высоким потенциалом роста и лидерство в отрасли по дивидендной доходности", — отметил Мукушев.

Финансовые результаты банка продолжают впечатлять. В третьем квартале 2024 года чистая прибыль выросла на 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 259,7 миллиарда тенге (558 миллионов долларов). Этот рост обусловлен успехами в сфере цифрового банкинга и финтех-решений. "Наш процентный доход увеличился на 31,5 процента, что позволило нам достичь чистой процентной маржи в 7,3 процента", — сообщил Мукушев.

Стратегические планы банка направлены на дальнейшее развитие цифровой экосистемы, чтобы удовлетворить растущие потребности розничных и корпоративных клиентов. "Мы активно внедряем искусственный интеллект и другие передовые технологии для повышения операционной эффективности и улучшения клиентского опыта", — подчеркнул Мукушев, добавив, что Halyk продолжит занимать лидирующие позиции в цифровой трансформации банковской отрасли.

На региональном уровне банк стремится укрепить свое присутствие в Узбекистане и Грузии, усиливая экономические связи в Центральной Азии и за ее пределами. "Наше внимание к этим рынкам отражает наше стремление находить новые пути роста в регионе", — пояснил Мукушев. В Казахстане Halyk Bank намерен активизировать работу с малыми и средними предприятиями и частными клиентами, предлагая им инновационные услуги и финансовую экспертизу, которые способствуют укреплению всех секторов экономики.

Член правления банка подчеркнул, что Halyk Bank продолжает трансформировать сферу цифрового банкинга, предлагая инновационные решения, которые интегрируют финансовые услуги в повседневную жизнь.

"Для наших розничных клиентов приложение Halyk SuperApp представляет собой наше видение универсальной экосистемы. Оно позволяет управлять всем — от банковских операций и государственных услуг до образования и развлечений — в одном приложении", — отметил Мукушев. "Такая интеграция не только делает использование услуг более удобным, но и укрепляет связи с клиентами, превращая Halyk в незаменимого партнера в их повседневной жизни".

Результаты этого подхода отражаются в динамике пользовательской активности. "В третьем квартале 2024 года число ежемесячных активных пользователей увеличилось на 11 процентов в сравнении с прошлым годом, а ежедневных — на 21,1 процента. Мы продолжаем наблюдать быстрый рост популярности нашей технологии", — подчеркнул Мукушев. Он также добавил, что платформа позволяет клиентам перейти на цифровой банкинг менее чем за минуту, что особенно ценно для технически продвинутого населения Казахстана.

Halyk Bank разработал свою цифровую платформу с нуля, что позволило избежать ограничений устаревших систем и достичь высокой гибкости и эффективности. "Наша платформа объединяет услуги для бизнеса и повседневной жизни, обеспечивая удобство пользователей. Такая адаптивность позволяет банку оставаться конкурентоспособным в условиях быстро меняющегося цифрового рынка", — подчеркнул Мукушев.

Сочетание передового международного опыта и новейших технологий позволило Казахстану выйти в лидеры по уровню банковских услуг. "Наша стратегия, основанная на интеграции лучших мировых практик и современных технологий, сделала Казахстан одним из лидеров в банковском секторе. Это уникальное преимущество позиционирует Halyk как пример для других развивающихся экономик, демонстрируя, как инновационный подход может преодолеть традиционные ограничения банкинга", — сказал в заключение Нариман Мукушев.