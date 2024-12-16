Банк АВВ провел внеочередное Общее собрание акционеров

БАКУ /Trend/ - 13 декабря 2024 года в заочной форме прошло внеочередное Общее собрание акционеров Банка АВВ.

На собрании было объявлено об увеличении уставного капитала Банка ABB до 1 281 271 392.54 манатов за счет средств, привлеченных через массовую эмиссию акций. Устав Банка был обновлен и утвержден в новой редакции. Также принято положительное решение о создании инновационной дочерней компании.

Отметим, что собрание, состоявшееся 13 декабря 2024 года, стало первым общим собранием акционеров Банка ABB после массовой эмиссии акций Банка. В настоящее время, после эмиссии акций, Банк ABB насчитывает более 35 тысяч акционеров.

Впервые в нашей стране акционеры Банка АВВ смогли принять участие в голосовании по вопросам повестки дня в электронном формате. Этот подход упрощает проведение собраний на дистанции, обеспечивает оперативное информирование акционеров и минимизирует использование бумажных носителей. Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.