БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводятся льготы для развития медицинского туризма. На прошедшем накануне пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" был принят в III чтении.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, одним из важных изменений в Налоговый кодекс в направлении стимулирования инвестиционного климата и предпринимательской деятельности и снижения налогового бремени субъектов предпринимательства является возврат НДС в режиме tax-free за медицинские услуги, оказываемые иностранцам и лицам без гражданства.

Согласно изменению, иностранцам и лицам без гражданства предусматривается вернуть всю сумму НДС, уплаченную по безналичным расчетам за оказанные им медицинские услуги.

Отмечено, что это изменение направлено на развитие медицинского туризма и стимулирование привлечения валюты в страну.

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