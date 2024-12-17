В Азербайджане приостановлено действие лицензий трех страховых посредников

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана на месяц приостановил действие лицензий на деятельность страхового агента для двух физических лиц и лицензию страхового брокера для 1 физического лица.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"В связи с непредставлением соответствующей отчетности согласно статье 106.1.10 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" решением Центрального банка Азербайджанской Республики от 16 декабря 2024 года действие лицензий, выданных физическим лицам - страховому брокеру и двум страховым агентам, имена которых указаны в списке, приостановлено на один месяц", - отмечается в сообщении.

Представляем список страховых брокеров, действие лицензий которых приостановлено: