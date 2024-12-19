В Азербайджане утвержден порядок мониторинга стратегически важных товаров

БАКУ /Trend/ - Утверждены порядок мониторинга стратегически важных товаров и критерии определения краткосрочного резкого изменения цен на эти товары.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Отмечено, что данное правило разработано на основании статьи 5.1 закона Азербайджанской Республики "О государственных резервах" и определяет организационно-правовые основы, порядок осуществления мониторинга стратегически важных товаров, а также критерии краткосрочного резкого изменения цен на эти товары.

Мониторинг стратегически важных товаров осуществляется органом, ответственным за государственные резервы - Агентством государственных резервов Азербайджанской Республики .

Целью мониторинга является изучение ситуации по обеспечению стабильности поставок стратегически важных товаров в страну и оценка необходимости принятия мер по предотвращению краткосрочных резких изменений цен на эти товары.

Мониторинг включает в себя:

- получение информации о наличии и движении стратегически важных товаров;

- выявление и оценку факторов, создающих угрозу стабильности поставок стратегически важных товаров;

- регулярный мониторинг объема стратегически важных товаров;

- контроль за объемом этих товаров при возникновении возможности сокращения объема стратегически важных товаров.

Мониторинг проводится на основе следующих данных:

- данные Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики;

- информация, полученная из интернет-ресурсов и СМИ;

- данные, полученные от участников рынка.

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