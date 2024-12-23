В Азербайджане разрабатываются новые проекты по обеспечению занятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются два новых социальных проекта по обеспечению занятости, один из которых представляет собой целевую программу, а другой связан с определение рабочих мест по квоте.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на конференции на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений подхода к экологическому, социальному и корпоративному управлению" заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Хасиль Аббасов.

Он отметил, что ожидается, что в ближайшее время будут приняты законодательные акты, касающиеся целевой программы. Данная платформа будет помогать в поиске работы. В этом направлении будут проводиться соответствующие конкурсы.

По его словам, еще одна социальная программа - определение рабочих мест по квоте. Эта программа нацелена на такие группы населения, как люди с ограниченными возможностями здоровья, члены семей шехидов, молодые люди до 20 лет, родители, воспитывающие ребенка в одиночку, родители, воспитывающие более 5 детей, родители, воспитывающие детей с установленной до 18 лет инвалидностью. Кроме того, как отметил Аббасов, предусмотрена поддержка интеграции в рынок труда лиц, недавно освободившихся из пенитенциарных учреждений. Помимо этого, выгоду от этих проектов получат граждане, которым осталось два года и менее до пенсионного возраста, добавил он.

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