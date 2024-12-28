В Азербайджане приняты госстандарты в области искусственного интеллекта

Фото: Государственная служба по антимонопольному контролю и контролю потребительских рынков при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (АЗСТАНД) при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики принял стандарты AZS ISO/IEC TR 24028:2024 "Информационные технологии — Искусственный интеллект — Обзор доверия к искусственному интеллекту" и AZS ISO/IEC TR 24372:2024 "Информационные технологии — Искусственный интеллект (ИИ) — Обзор вычислительных подходов для систем ИИ".

Как сообщили в субботу Trend в Госслужбе, новые государственные стандарты создадут для предприятий и организаций возможность технологического развития, внедрения эффективных инновационных решений, а также повышения надежности и конкурентоспособности в соответствующей области.

"Вышеуказанные государственные стандарты определяют темы подтверждения достоверности систем ИИ, включая основные вычислительные характеристики этих систем, а также важные алгоритмы и подходы, используемые в них.

Целью внедрения новых государственных стандартов является создание общих правил и руководящих принципов надлежащего функционирования систем ИИ на различных платформах и в различных областях, а также обеспечение их взаимодействия.

Отметим, что новые государственные стандарты были вынесены на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Информационно-коммуникационные технологии" (AZSTAND/TK 05), утверждены институтом и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации",- говорится в сообщении.

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