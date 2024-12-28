Названо количество выданных в Азербайджане сертификатов происхождения

Фото: Государственная служба по антимонопольному контролю и контролю потребительских рынков при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за январь-ноябрь 2024 года выдано 72 406 сертификатов происхождения.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель означает рост на 10,3 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Отметим, что сертификат происхождения - это документ, выданный уполномоченным органом страны-экспортера и подтверждающий страну происхождения товара.

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