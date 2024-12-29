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В Азербайджане внесли изменения в решение относительно расходов на транспортировку нефтепродуктов

Экономика Материалы 29 декабря 2024 23:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесли изменения в решение относительно расходов на транспортировку нефтепродуктов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в решение «Об изменении уровня ставок акцизов на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных со стоимостью транспортировки внутри страны» внесены изменения.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, выплату субсидии перевозчикам (поставщикам), указанным в части 2 настоящего решения, поручается обеспечить ЗАО "SOCAR PETROLEUM" из средств, выделяемых Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики из государственного бюджета.

Министерству финансов поручено ежегодно предусматривать в госбюджете субсидии на эти цели для Госнефтекомпании.

Государственной нефтяной компании в течение одного месяца поручено определить общие условия транспортировки (поставки) автомобильного бензина и дизельного топлива в Нахчыванскую Автономную Республику по согласованию с министерством финансов Азербайджанской Республики.

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