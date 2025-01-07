SOFAZ многократно увеличил продажу валюты за год

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах Центрального банка (ЦБ) страны в декабре 2024 года 634,5 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным SOFAZ, объем продаж за месяц вырос на 59,9 миллиона, или 10,4 процента, а за год в 4,23 раза, или 484,6 миллиона долларов (в отчетный период прошлого года объем продаж составил 149,9 миллиона долларов).

Стоит отметить, что в январе текущего года объем продаж составил 417 миллионов долларов США, в феврале - 920,5, в марте - 498,3, в апреле - 623,4, мае - 558,6, июне - 405,6, июле - 826,3, августе - 763, сентябре - 732,3, октябре - 174,4, ноябре - 574,6 миллиона долларов.

Таким образом, на первое января 2025 года объем продаж составил 7,128 миллиарда долларов США (рост в 2,65 раза в годовом исчислении)

Реализация валюты через регулярные аукционы ЦБ Азербайджана отражена в обязательствах SOFAZ и связана с трансфертными перечислениями SOFAZ в госбюджет (то есть продажа валюты позволяет получить манаты и перевести их в доходную часть госбюджета, которая пополняется и от SOFAZ).

Напомним, что SOFAZ создан в 1999 году и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

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