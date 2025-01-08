ООО Bakı Beton Konstruksiyaları выставлено на приватизацию

Фото: Государственная служба по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Первый аукцион в этом году был организован Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики. На аукционе приватизировано 1 предприятие, 26 транспортных средств. Всего на недвижимость поступило 129 заказов, 29 из которых были реализованы в электронном порядке.

Как сообщили Trend в Государственной службе, приватизируемым предприятием является общество с ограниченной ответственностью Bakı Beton Konstruksiyaları.

Общая строительная площадь предприятия, продаваемого за 6,1 миллиона манатов, составляет 9 267 квадратных метров, а земельный участок - 64 483 квадратных метра. Помимо бетона различных марок на предприятии можно производить бетонные и железобетонные трубы, бордюры, железобетонные конструкции, водосточные желоба, плиты, блоки и др.

Большое количество заказов на транспортные средства сделало аукцион конкурентоспособным. Так, автомобиль марки "Соболь" со стартовой ценой 6 750 манатов был продан за 10 тысяч манатов, автомобиль марки "BMW 740 Li" со стартовой стоимостью в 11 250 манатов - за 15 тысяч манатов.

Со списком имущества, продаваемого на аукционе, можно ознакомиться перейдя по ссылке https://clck.ru/3FcemE

Отметим, что следующие аукционы по приватизации государственного имущества пройдут 14, 28 и 30 января. На аукционы выставлены пакет акций и транспортные средства акционерного общества.

Желающие принять участие могут выбирать имущество, выставленное на аукцион, с интернет-сайтов www.emlak.gov.az и www.auksion.gov.az .

Лица, желающие принять участие в приватизации, могут сделать выбор не позднее чем за 3 банковских дня до даты проведения аукциона, зарегистрироваться, получить статус заказчика, заплатив задаток в размере 10 процента от первоначальной цены аукциона государственного имущества.

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