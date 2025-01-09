Стала известна сумма, потраченная Азербайджаном на импорт молока и сливок

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь прошлого года Азербайджан импортировал 14087 тонн молока и сливок на сумму 22,8 миллиона долларов США.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 347 тысяч или 1,5 процента больше в стоимостном выражении и на 2479 тонн или 21,3 процента больше в объемном выражении по сравнению с показателями 2023 года.

Объем импорта молока и сливок за первые 11 месяцев прошлого года составил 0,12 процента от общего объема импорта страны.

Отметим, что в целом за январь-ноябрь 2024 года Азербайджан импортировал продуктов питания на сумму 2,2 миллиарда долларов США. Это на 214 миллионов долларов США или на 10,8 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

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