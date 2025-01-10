Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 января

Экономика Материалы 10 января 2025 09:21 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 января

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7502 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1.7502
1 австралийский доллар AUD 1.0530
1 белорусский рубль BYN 0.4932
1 болгарский леви BGN 0.8949
1 дирхам ОАЭ AED 0.4628
100 южнокорейских вон KRW 0.1162
1 чешская крона CZK 0.0698
1 китайский юань CNY 0.2319
1 датская крона DKK 0.2346
1 грузинский лари GEL 0.6007
1 гонконгский доллар HKD 0.2185
1 индийская рупия INR 0.0198
1 британский фунт стерлингов GBP 2.0900
10000 иранских риалов IRR 0.0294
1 шведская крона SEK 0.1523
1 швейцарский франк CHF 1.8627
1 израильский шекель ILS 0.4653
1 канадский доллар CAD 1.1795
1 кувейтский динар KWD 5.5110
100 казахских тенге KZT 0.3232
1 катарский риал QAR 0.4663
1 кыргызский сом KGS 0.0195
100 венгерских форинтов HUF 0.4231
1 молдавский лей MDL 0.0920
1 норвежская крона NOK 0.1491
100 узбекских сомов UZS 0.0131
100 пакистанских рупий PKR 0.6100
1 польский злотый PLN 0.4107
1 румынский лей RON 0.3519
100 российских рублей RUB 1.6626
1 сербский динар RSD 0.0150
1 сингапурский доллар SGD 1.2417
1 саудовский риал SAR 0.4529
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2.2057
1 турецкая лира TRY 0.0481
1 туркменский манат TMT 0.4857
1 украинская гривна UAH 0.0401
100 японских йен JPY 1.0733
1 новозеландский доллар NZD 0.9506
Лента

Лента новостей

Читать все новости