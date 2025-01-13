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В 2024 году в Международном аэропорту Гейдар Алиев были реализованы ключевые инфраструктурные проекты

Экономика Материалы 13 января 2025 12:18 (UTC +04:00)
В 2024 году в Международном аэропорту Гейдар Алиев были реализованы ключевые инфраструктурные проекты
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В рамках стратегического плана развития в Международом аэропорту Гейдар Алиев были реализованы ключевые инфраструктурные проекты.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе аэропорта, были проведены работы по полной реконструкции одной из взлетно-посадочных полос в соответствии с международными стандартами и строительство и капитальный ремонт рулежных дорожек общей длиной 4,332 метра.

Для повышения качества обслуживания пассажиров были установлены современные киоски самообслуживания (Self Check-In) и системы сдачи багажа (Self-service Baggage Drop-Off), которые значительно сокращают время ожидания, упрощают предполетные процедуры и делают процесс путешествия более удобным и комфортным.

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