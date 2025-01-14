БАКУ /Trend/ - Региональная служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) закупит колесные экскаваторы.

Как сообщает Trend, количество транспортных средств, которые будут закуплены, составляет 15 единиц.

Согласно данным, основные условия заключаются в том, чтобы они были 2024 года производства и неиспользованными. Отмечается, что заявитель должен быть официальным дилером предлагаемой техники, а также владеть или использовать как минимум 1 сервисный центр в Азербайджане. Кроме того, на технику, предлагаемую заявителем, должны иметься сертификаты ISO 3471 (ROPS) и ISO 3449 (FOPS).

Региональная служба водной мелиорации передаст указанные транспортные средства обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Tegeta Motors Baku". Стоимость закупки составит 2,6 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!