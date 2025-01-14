В Саудовской Аравии обсужден стратегический рамочный документ ИБР на 2026-2035 годы

БАКУ /Trend/ - В Королевстве Саудовская Аравия обсужден стратегический рамочный документ Исламского банка развития (ИБР) на следующие 10 лет.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве экономики Азербайджана, обсуждения прошли во время встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с председателем Группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассери и заместителем министра казначейства и финансов Турции Османом Челиком в рамках визита в Королевство Саудовская Аравия.

Отмечается, что на встрече с председателем Группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассери и заместителем министра казначейства и финансов Турции Османом Челиком были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также на "встрече руководителей" Банка обсуждались ключевые вопросы формирования стратегического рамочного документа ИБР ближайшие 10 лет (2026-2035 гг.), а также приоритетные направления и потребности развития стран-членов.

Эльнур Алиев отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана с ИБР и подчеркнул важность подписания документа о партнерстве с Банком в рамках проекта по строительству магистрального оросительного канала на освобожденных территориях Азербайджана.

Особо была отмечена важность подписанного в Баку в рамках COP29 документа о партнерстве с ИБР по "Строительству магистрального оросительного канала из водохранилища Гыз Галасы" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Было подчеркнуто, что строительство оросительного канала является первым проектом, финансируемым международными финансовыми институтами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В рамочном документе отмечена важность внимания к потребностям соответствующих стран-членов в реконструкции и восстановлении, а также к таким вопросам, как преодоление засухи в чувствительных к климату регионах. Были подчеркнуты инвестиции в крупномасштабные инфраструктурные проекты, такие как транспортные коридоры, энергетические сети, важность проектов "зеленой" инфраструктуры и инициатив цифровой трансформации, соответствующих глобальным целям устойчивого развития.

В рамочном документе подчеркнута важность учета потребностей стран-членов в области реконструкции и восстановления, а также в решении таких проблем, как преодоление засухи в климатически чувствительных регионах. Особое внимание уделено инвестициям в крупномасштабные инфраструктурные проекты, включая транспортные коридоры и энергетические сети, а также проектам "зеленой" инфраструктуры и инициативам цифровой трансформации, соответствующим глобальным целям устойчивого развития.