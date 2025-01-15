Экономика Нахчывана выросла

БАКУ /Trend/ - В прошлом году ВВП Нахчыванской АР составил 1,5 миллиарда манатов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Госкомстата НАР, этот показатель на 3,1% больше, чем в 2023 году.

ВВП на душу населения вырос на 2,5% и составил 3 277 манатов.

В прошлом году в Нахчыванской АР было произведено промышленной продукции на 467,2 миллиона манатов, что на 8,2% меньше, чем в 2023 году.

В основной капитал были вложены средства в объеме 270,6 млн манатов, что на 62,3% больше, чем годом ранее. 230,6 млн манатов средств, направленных в основной капитал, было потрачено на строительно-монтажные работы, что на 68,1% больше, чем в 2023 году.

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