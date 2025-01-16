Названы цели "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике"

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджанской Республики утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике", направленная на совершенствование государственного управления, ускорение экономического развития и повышение качества жизни граждан через внедрение цифровых технологий.

Об этом в четверг Trend сообщили в Агентстве инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Концепция предлагает решения, которые учитывают интересы граждан, бизнеса и государства. В частности, для повышения благосостояния граждан предусматривается обеспечение доступности и персонализации государственных услуг, организованных на основе жизненных событий, а также предоставление проактивных услуг. Минимизация роли человеческого фактора обеспечит более эффективный и комфортный опыт обслуживания граждан.

Для бизнеса концепция предлагает обеспечение доступа к ИКТ-ресурсам, развитие бизнес-процессов с помощью цифровых технологий, совершенствование ИКТ-инфраструктуры, укрепление экосистемы бизнеса и стартапов, а также поддержку инновационной экосистемы и стартапов.

Государственное направление нацелено на создание цифровой архитектуры в стране, развитие платформ по цифровым услугам и решениям в различных областях, цифровизацию процессов внутреннего управления, усиление прозрачности, эффективное использование ресурсов и поддержку экономического роста.

Этот подход предполагает создание устойчивой цифровой экосистемы, которая будет приносить пользу всем слоям общества. Концепция направлена на широкое внедрение цифровых технологий и продвижение инноваций. В рамках концепции предусмотрены меры для перехода к цифровому обществу и развития кадрового потенциала, необходимого для цифрового развития, такие как повышение цифровой подготовки населения, включая киберосведомленность, подготовка специалистов в области современных ИКТ, организация программ обучения и повышение кадрового потенциала через сотрудничество с государственным и частным секторами.

Также в концепции предусмотрены вопросы внедрения облачных технологий и решений искусственного интеллекта при оцифровке процессов и услуг, а также обеспечение безопасности данных.

Концепция будет важным шагом на пути превращения Азербайджана в цифровой центр региона и окажет значительную поддержку приоритетам развития страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!