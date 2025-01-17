В Азербайджане выросли перевозки железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - Железнодорожным транспортом в Азербайджане в 2024 году было перевезено 18,5 миллиона тонн грузов и 8531,2 тысячи пассажиров.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, по сравнению с 2023 годом грузовые перевозки выросли на 1,4%, а пассажирские - на 18,7%.

Было отмечено, что в среднем за сутки загружалось 369 вагонов, разгружался 441 вагон.

За сутки по северному направлению железной дороги было выполнено погрузочных работ в объеме 17,2 тыс. тонн, по западному - 4,2 тыс. тонн, а по южному - 0,7 тыс. тонн.

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